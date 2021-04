Uma piscina desabou sobre a garagem de um condomínio em Vila Velha, no Espírito Santo, na noite da última quinta-feira (dia 22). Câmeras de segurança do residencial flagraram o momento do acidente.

O desabamento aconteceu no edifício Parador, onde moram cerca de 270 pessoas. Ninguém ficou ferido.

Leia também:

Levy Fidelix, pai do ‘aerotrem’, morre em São Paulo aos 69 anos

Hoje tem Mega-Sena; prêmio está acumulado em R$ 22 milhões

Além de atingir o subsolo, os escombros e a água chegaram às ruas do entorno do edifício.

Moradores relataram ter ouvido um forte barulho no momento da queda. Os apartamentos tiveram de ser esvaziados.

Equipes da Defesa Civil e do Crea-ES (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo) estiveram no local. A vistoria inicial identificou que o aço que segurava o fundo da piscina não estava preso.