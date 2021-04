São Paulo aplicou na última sexta-feira (dia 23) 334.955 doses de vacina contra a covid-19 em todo o Estado. O número é um recorde e representa 19,2% de todas as vacinas aplicadas no Brasil no dia de ontem. Os dados são do sistema oficial do Governo de SP VaciVida e do Consórcio de veículos de imprensa.

Entre o total de imunizados do Estado, segundo dados do Vacinômetro deste sábado (dia 24), foram aplicadas mais de 10,6 milhões doses, sendo perto de 6,9 milhões em primeira dose e cerca de 3,7 milhões em segunda dose.

Segundo os dados do consórcio de veículos, o Estado já imunizou 14,87% da população em primeira dose e 8,01% com a segunda dose das vacinas do Butantan e da Fiocruz/Astrazeneca.

Os 645 municípios do Estado começaram a imunizar ontem os idosos a partir de 64 anos de idade. No próximo dia 29 de abril será a vez das pessoas com 63 anos e no dia 6 de mais quem possui 60, 61 e 62 anos.

Conheça os postos fixos da Capital

468 UBSs (Unidades Básicas de Saúde)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

Os endereços das unidades básicas de saúde podem ser acessados por esta lista.

Os endereços das UBS também podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

AMAS/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Veja aqui a lista com os endereços das AMA/UBS Integradas.

CSc (Centros de Saúde)



1. CS Escola Barra Funda – Alexandre Vranjac – Av. Dr. Abrãao Ribeiro, 283 – Bom Retiro

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

2. CS Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925 – Sumaré

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h



3. CS Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490 – Butantã

Atendimento para vacinação: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

17 SAEs (Serviços de Atenção Especializada)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira

Veja aqui a lista com os endereços dos Serviços de Atenção Especializada