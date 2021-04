O Estado de São Paulo registrou neste sábado (dia 24) uma queda de 21,8% de novas mortes com relação a semana anterior. Os dados fechados da semana epidemiológica 16 mostram também redução de 15,7% no número de novos casos e de 6,8% de novas internações.

Hoje são 2.827.833 casos e 92.548 óbitos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados 16.271 casos e 875 mortes. Entre os casos, 2.462.293 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 288.023 foram internados e receberam alta hospitalar.

Leia também:

Levy Fidelix, pai do ‘aerotrem’, morre em São Paulo aos 69 anos

Hoje tem Mega-Sena; prêmio está acumulado em R$ 22 milhões

São no Estado 22.739 pacientes internados, sendo 10.678 em UTIs (unidades de terapia intensiva) e 12.004 em enfermarias.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado é de 79% e na Grande São Paulo é de 78,2%.

Fase de Transição

Está vigente a Fase de Transição do Plano São Paulo. Trata-se de um relaxamento das medidas de restrição da Fase Vermelha com reabertura do comércio, igrejas, salões de beleza, academias e serviços em todo Estado.

Desde o último domingo (dia 18), o comércio tem autorização para abrir entre 11h e 19h. As igrejas também abrem as portas, mas com restrições e medidas de proteção. Todos os estabelecimentos não podem ultrapassar o limite de 25% de ocupação.

A partir deste sábado esta permitido o funcionamento de restaurantes e afins, salões de beleza, barbeiros e atividades cultuais, das 11h às 19h, e academias, das 7h às 11h e das 15h às 19h.

As medidas do Plano de Transição também permitem a reabertura e parques, clubes e museus em São Paulo.

O toque de recolher noturno continua em vigor. O governo pede que os empresários façam escalonamento de horário entre seus funcionários para evitar aglomerações no transporte público.