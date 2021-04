A Prefeitura de São Paulo realiza neste sábado (dia 24) a primeira feira on-line do Mãos e Mentes Paulistanas, de artesanato.

Foram selecionados 15 empreendedores para apresentar seus produtos em uma live que será transmitida ao vivo, às 16h, e ficará gravada no Facebook da Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.

Os artesãos sorteados são habilitados no Mãos e Mentes Paulistanas, programa municipal de apoio ao setor. O evento pode ser assistido pelo link.

Cada um dos selecionados terá cinco minutos para apresentar seu trabalho e alguns de seus produtos. Eles poderão deixar contatos como telefone, WhatsApp e Facebook para que se interessar por suas peças de artesanato.

A ação é realizada em parceria com o Teia On-line e com a Rede Asta, entidade responsável pela gestão do Mãos e Mentes Paulistanas.

O programa

Lançado em março de 2019, o Mãos e Mentes Paulistanas tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais e manuais paulistanos. A iniciativa promove uma série de atividades para fortalecer o ecossistema de artesãos e manualistas, além de estimular a inclusão produtiva, acesso a mercado e o desenvolvimento econômico local.

Atualmente, o programa conta com mais de 1.400 artesãos habilitados, que podem participar de ações on-line promovidas pela Prefeitura de São Paulo.

O programa trabalha por eixos de atuação, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor para manter informações atualizadas; a promoção de cursos e oficinas de capacitação; o acesso ao mercado e participação em eventos.