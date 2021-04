Um homem cuja identidade não foi confirmada entrou em contato com o Procon-SP afirmando ser o apostador que acertou a Mega da Virada, cujo prêmio não foi retirado dentro do prazo estipulado pela Caixa Econômica Federal.

A Mega da Virada pagou um prêmio de R$ 162.625.108,22 no sorteio de 31 de dezembro e dois apostadores acertaram as dezenas sorteadas, um de Aracaju (Se) e outro de São Paulo. Este último não apareceu até 1º de abri, prazo final para retirar o prêmio, de acordo com as regras da Caixa Econômica Federal.

O Procon afirmou que vai notificar a Caixa para confirmar a identidade e a informação do suposto ganhador.

“A Caixa tem como identificar quem é o ganhador. E queremos apurar se esse consumidor que nos procurou é efetivamente quem venceu o sorteio”, afirma Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP. “É inconcebível que a Caixa saiba quem é o vencedor e não o comunique”, conclui o diretor.

Em março, o Procon já havia notificado a Caixa para que identificasse o ganhador e pagasse o prêmio, já que a aposta foi feita pelo Canal Eletrônico, mas a Caixa alegou que o cadastro feito pela Internet não foi criado com a finalidade de identificar o vencedor.