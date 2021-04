Separados desde 6 de março, quando todo o estado foi colocado na fase 1-vermelha (que depois virou emergencial), os paulistas e as atividades de lazer e diversão poderão se reencontrar a partir de sábado (24) com a reabertura para o público dos restaurantes, academias, cinemas e parques.

Embora a saudade seja grande, as autoridades pedem que o público e os estabelecimentos apreciem com moderação essa flexibilização e continuem seguindo os protocolos sanitários e cumpram as limitações de horário e capacidade (veja ao lado).

As atividades serão novamente liberadas com a chegada da segunda etapa da fase de transição, que começou no domingo com a reabertura do comércio e a autorização para a realização de missas.

Esse avanço foi possível por conta da melhora de alguns indicadores da pandemia, como a taxa de ocupação de leitos de UTI, que era de 90% no começo do mês e hoje está em 81%.

As novas regras da transição vão funcionar até o dia 30, quando o governo fará atualização do Plano São Paulo. A previsão é de que o estado deixe de seguir uma fase única e volte para as classificações regionais.

Aprecie com moderação – Funcionamento das atividades que voltam a receber o público nesta segunda etapa da fase de transição, que começa amanhã

Restaurantes e Lanchonetes Podem realizar atendimento

presencial das 11h às 19h, com limite de até 25% da capacidade

Bares

Podem realizar atendimento presencial das 11h às 19h, com limite de até 25% da capacidade, mas não podem atender clientes em pé – ou seja, devem funcionar como restaurantes e lanchonetes

Salões de beleza e barbearias

Podem realizar atendimento presencial das 11h às 19h,

com limite de até 25% da capacidade

Cinemas, teatros, museus e eventos e convenções

Podem realizar atendimento presencial das 11h às 19h, com

limite de até 25% da capacidade. O público deve estar

sentado, ocupando assentos marcados

Academias, clubes e centros esportivos

Podem realizar atendimento presencial das 7h às 11h e das 15h

às 19h, apenas para atividades físicas individuais. Também

devem respeitar o limite de 25% da capacidade

Parques

Podem voltar a receber público. As autoridades recomendam o uso apenas para atividades físicas. Os parques municipais e os parques estaduais na capital funcionarão entre 6h e 18h. Já o zoológico abre das 11h às 18h

DETRAN E POUPATEMPO

Voltam a atender de forma

presencial, mediante

agendamento prévio