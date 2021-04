Após premiar doze apostadores no sorteio de terça-feira, a Lotofácil retorna nesta quinta com seu prêmio básico, estimado em R$ 1,5 milhão pela Caixa Econômica Federal.

Nesta quarta, em função do feriado de Tiradentes, não houve sorteio de nenhuma das loterias da Caixa.

Dos doze premiados no sorteio de terça-feira, dois deles eram de São Paulo. Os outros dez apostaram em Raci (BA), Salvador (BA), Aparecida de Goiânia (GO), São Luis (MA), Sabinópolis (MG), Primavera do Leste (MT), Rondonópolis (MT), Caruaru (PE) e Ouro (SC).

Eles dividiram o prêmio e ganharam R$ 105.712,98 cada um. Outras 735 apostas, que acertaram 14 números, receberam prêmios individuais de R$ 516,98.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 11.366 apostadores que fizeram 13 pontos.

Clique aqui e veja os números que foram sorteados para a Lotofácil na última terça-feira.

Regras da Lotofácil

O apostador da Lotofácil marca entre 15 e 18 números, dentre os 25 disponíveis, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível escolher números aleatórios selecionando a opção “Surpresinha” ou concorrer com a mesma aposta por mais concursos com a “Teimosinha”.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 2,50.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo: banhistas levam susto quando avião faz arriscado pouso de emergência na praia

Submarino da Indonésia com 53 pessoas a bordo desaparece em Bali

Cão herói leva quatro facadas para defender dona do marido violento

Quina sorteio prêmio estimado em R$ 700 mil

Metro

A Quina retorna nesta quinta-feira pagando R$ 700 mil para quem acertar as cinco dezenas que serão sorteadas pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

No sorteio de terça-feira, três apostadores dividiram o prêmio e cada um levou R$ 1.491.241,88. Um deles era de São Paulo, os outros dois apostaram em Paraíso do Tocantins (TO) e a terceira aposta foi feita pelo Canal Eletrônico, logo não é possível saber a origem da aposta.

Apostadores que acertaram somente a quadra também receberam um bom prêmio. Foram 40 apostas e cada uma delas abocanhou a quantia de R$ 15.570,66.

Por fim, mais 4.368 apostadores ganharam R$ 214,41 por acertarem três dezenas sorteadas.

Os números da Quina de terça-feira foram 28, 30, 37, 64 e 76.

Dupla Sena paga R$ 300 mil

A Dupla Sena desta quinta-feira paga R$ 300 mil para apostadores que acertarem os seis números do primeiro e do segundo sorteio.

Na terça-feira, a loteria não teve ganhadores e acumulou.

Nove apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio, e ganharam R$ 4.261,79 cada um. No segundo sorteio, apenas um apostador fez a quina e levou sozinho R$ 34.520,54.

Os números sorteados na terça-feira foram:

1º Sorteio

07, 12, 29, 37, 41 e 45

2º Sorteio

29, 30, 31, 36, 44, 48

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Quem quiser apostar nas loterias sem sair de casa pode acessar Loterias Online.