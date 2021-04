O rodízio municipal de veículos continua em vigor na cidade de São Paulo nesta quarta-feira, feriado de Tiradentes, entre 22h e 5h.

A alteração do rodízio foi decretada em março com objetivo de diminuir a circulação de carros no horário noturno, acompanhando o toque de recolher decretado pelo governo do estado.

Neste período, carros de passeio não podem circular na região do centro expandido de São Paulo, área delimitada pelas vias do Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Veja as placas do rodízio municipal de SP

1 e 2 – das 20h de segunda-feira às 5h de terça

3 e 4 – das 20h de terça-feira às 5h de quarta

5 e 6 – das 20h de quarta-feira às 5h de quinta

7 e 8 – das 20h de quinta-feira às 5h de sexta

9 e 0 – das 20h de sexta-feira às 5h de sábado

A multa para quem for pego burlando os horários de trânsito do rodízio municipal, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é de R$ 130,16 e maios quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).