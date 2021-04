O paulistano enfrenta mais um dia com a temperatura em queda e chuva nesta quinta-feira, segundo a previsão da Climatempo.

A temperatura máxima prevista não passa dos 24ºC, a mesma do feriado, e na madrugada o frio deve apertar e os termômetros devem chegar a 15ºC.

O dia deve intercalar períodos de sol, com muitas nuvens, e chuva fraca em todos os períodos.

Frente Fria

De qualquer forma, é bom as pessoas começarem a tirar seus casacos dos armários, pois uma frente fria de origem polar se aproxima da região sul do Brasil e deve derrubar a temperatura já no início da próxima semana.

A massa de ar frio é considerada de moderada a forte, de acordo com a Climatempo, e deve avançar até a região Sudeste.

No sul estão previstas geadas a partir deste fim de semana.