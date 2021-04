Em contrapartida às loterias que acumulam por semanas, a Lotofácil teve no sorteio desta terça-feira um resultado poucas vezes visto. Doze pessoas acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Foram dois apostadores de São Paulo, um de Raci (BA), um de Salvador (BA), um de Aparecida de Goiânia (GO), 1 de São Luis (MA), um de Sabinópolis (MG), um de Primavera do Leste (MT), um de Rondonópolis (MT), um de Caruaru (PE) e um de Ouro (SC)

Com esse resultado, cada um levou para casa R$ 105.712,98. Além desses ganhadores, mais 735 apostas quase entraram nesse bolo, acertaram 14 dezenas e cada um ganhou R$ 516,98.

E nada menos do que 11.366 apostas fizeram 13 pontos e ganharam, cada, R$ 25.

Clique e veja os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira (20).

Nesta quarta, em função do feriado nacional, não tem sorteio das loterias, mas para o sorteio desta quinta-feira, a Lotofácil volta com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

LEIA TAMBÉM:

Cão herói leva quatro facadas para defender dona do marido violento

Postos drive-thru reabrem para vacinação de idosos entre 65 e 66 anos em SP

Pandemia ‘pausa’ sonho do intercâmbio, mas momento é ideal para se planejar

Quina também saiu para três apostadores

A Quina também saiu no sorteio desta terça-feira, mas apenas para três apostadores que ganharam, cada um, R$ 1.491.241,88

Quarenta apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 15.570,66. Outras 4.368 apostas fizeram o terno e levaram para casa R$ 214,41.

Os números sorteados para a Quina nesta terça-feira foram 28, 30, 37, 64 e 76.

Os vencedores são de São Paulo, Paraíso do Tocantins (TO) e um das apostas foi feita pelo Canal Eletrônico.

O próximo sorteio da Quina será realizado nesta quinta-feira e o prêmio estimado para quem acertar as cinco dezenas sorteadas pela Caixa é de R$ 700 mil.

Super Sete sorteia R$ 6,6 milhões na sexta-feira

A Super Sete continua acumulada e para o sorteio desta sexta-feira vai pagar R$ 6,6 milhões para quem acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da Super Sete foi na segunda-feira, quando quatro apostadores acertaram seis números e cada um deles ganhou R$ 17.308,86.

Cento e dezoito apostas também foram premiadas no sorteio de segunda-feira, como R$ 838,20 cada um.

Os números sorteados para a Super Sete no sorteio de segunda-feira foram: 2 – 9 – 5 – 7 – 5 – 5 – 9

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Hoje (dia 21) é feriado de Tiradentes e, por isso, não haverá sorteios. Quem quiser apostar nas loterias que correm nos outros dias da semana pode acessar Loterias Online.