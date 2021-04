No mesmo dia em que a população dos Estados Unidos aguardava o veredicto do julgamento do policial Derek Chauvin pela morte do segurança negro George Floyd, uma adolescente negra de 16 anos foi morta em uma ação policial em Ohio, nesta terça-feira.

De acordo com o chefe de polícia local, policiais atendiam a uma chamada de emergência alertando que uma adolescente ameaçava duas outras meninas com uma faca.

No vídeo gravado pela câmera do policial, a adolescente é atingida por quatro tiros no momento em que está segurando a faca debruçada sobre as duas outras meninas.

A adolescente morta foi identificada como Ma’Khia Bryant e vivia sobre tutela provisória com uma família da região.

A morte da garota reuniu uma multidão em frente ao prédio da polícia, em um momento que todos Estados Unidos vive um clima de tensão por violência racial e acusações de brutalidade policial.

Nesta terça-feira, o policial Derek Chauvin foi considerado culpado por homicídio em segundo grau (quando o crime é intencional, mas não premeditado), homicídio de terceiro grau (quando se age sem levar em consideração o risco à vida humana) e homicídio culposo de segundo grau (quando se assume o risco de matar alguém ao ter uma atitude imprudente), e pode pegar até 75 anos de prisão.