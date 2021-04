O governo de São Paulo anunciou neste terá-feira a extensão da vacinação contra covid-19 para pacientes portadores de algumas comorbidades a partir de 10 de maio.

Os pacientes que serão atendidos serão portadores de problemas renais em diálise com idades entre 18 e 39 anos e transplantados imunossuprimidos na mesma faixa etária, um público estimado em 90 mil pessoas no estado.

Portadores de Síndrome de Down também entram na fila da vacinação contra a covid-19 a partir de 10 de maio.

Metroviários, motoristas e cobradores

A categoria dos metroviários, motoristas e cobradores também entram na fila para tomar a vacina.

As duas categorias ameaçavam paralisar os serviços em todo o estado em protesto por não terem sido incluídas nas categorias consideradas prioritárias, mas recuaram após uma reunião com o governador João Doria.

Ficou estabelecido que os metroviários e ferroviários serão vacinados a partir de 11 de maio.

Já os motorista e cobradores que atendem o sistema público de São Paulo começam a serem imunizados a partir do dia 18 de maio.

As três categorias juntas representam cerca de 175 mil pessoas.

21 de abril

Idosos na faixa de 65 e 66 anos começam a ser vacinados nesta quarta-feira (dia 21) em São Paulo.

A faixa da população com 64 anos, cuja imunização era prevista para 29 de abril, foi antecipada para esta sexta-feira (dia 23).

As pessoas com idade a partir de 53 anos continuam no cronograma para receberem a vacina no dia 29 de abril.

Ocupação de UTIs em São Paulo

De acordo com o último boletim divulgado pelo governo, a taxa de ocupação das UTIs no estado era estimada em 82,9% até esta terça-feira e de 80,8% na Grande São Paulo. No início de abril, a taxa de ocupação no estado era de 92,6%.

Atualmente, o estado possui 11.112 pacientes internados em UTI e 12.257 em enfermaria.

Onde se vacinar em São Paulo

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aquia lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital.

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados. Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAEs

Veja aqui a lista.

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã



Informações também podem ser obtidas acessando o link Vacina Sampa.