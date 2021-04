Um pitbull atacou duas crianças, uma de 2 e outra de 7 anos, nesta segunda-feira, em Luziânia, estado de Goiás, e matou a menor. O animal pertencia à família.

O pai informou à polícia que não presenciou o ataque, mas socorreu as crianças imediatamente e as levaram ao pronto-socorro. O menor não resistiu aos ferimentos e morreu. O mais velho teve ferimentos leves e já foi liberado.

Após a família socorrer as crianças, uma ronda da polícia que passava pelo local do ataque ouviu gritos e se deparou com o cachorro com a boca ensangüentada. Ao tentar conter o animal, os policiais foram atacados e tiveram que atirar no pitbull.

LEIA TAMBÉM:

Dafiti abre mais de 160 vagas de emprego; confira

Lotofácil teve quatro ganhadores, dois de São Paulo; confira

A mãe e outros familiares que presenciaram o ataque ainda não foram ouvidos pelo delegado que investiga o caso, que foi instaurado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar.