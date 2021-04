Congresso e equipe econômica chegaram a um acordo ontem para que o Orçamento federal deste ano possa, enfim, ser sancionado. A proposta, que veio em projeto de lei, retira da meta fiscal e do teto de gastos parte das verbas destinadas a programas de combate à covid-19. Entre eles estão o de corte de jornada e salários, apoio aos pequenos empreendedores e gastos emergenciais com saúde.

Embora esses gastos possam ser feitos por crédito extraordinário, fora do teto de gastos, eles são normalmente contabilizados na meta fiscal, que resulta da diferença entre receitas e despesas. Sem essa exceção, o governo correria o risco de descumprir a meta, com possibilidade até de crime de responsabilidade fiscal para o presidente Jair Bolsonaro. O auxílio emergencial, com custo fixado em até R$ 44 bilhões, também ficou fora da conta quando aprovado, em março. Ao todo, o governo terá à disposição cerca de R$ 100 bilhões fora da meta.

Bolsonaro tem até quinta-feira para sancionar o Orçamento deste ano. O projeto de lei para dar viabilidade aos gastos foi aprovado ontem pela maioria dos senadores e deputados em sessão no Congresso.

“O projeto permite que o governo lide com o aumento de despesas discricionárias sem apresentar medidas compensatórias. Acaba com um engessamento desnecessário nas contas públicas quando se está diante de quadro grave de crise sanitária sem precedentes”, disse ontem o deputado Efraim Filho (DEM-PB), relator do orçamento.

A meta fiscal para este ano prevê déficit de R$ 247 bilhões. O acordo mantém o valor e as contas ficam separadas em orçamento tradicional, dentro das normas fiscais, e gastos com a pandemia, fora do teto e da meta.