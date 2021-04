Quatro apostadores dividiram o prêmio de R$ 7 milhões sorteado pela Lotofácil nesta segunda-feira e cada um levou para casa R$ 1.593.978,81, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Dois apostadores eram do estado de São Paulo, de Atibaia e Araraquara. Outros dois são de Serra, no Espírito Santo, e Estância Velha, no Rio Grande do Sul.

Uma parcela grande de apostadores acertou 14 números no sorteio de ontem, um total de 701 apostas, e cada uma ganhou R$ 1.110,86.

Quem acertou apenas 13 números também foi premiado. Foram 21.672 apostas que levaram prêmios individuais de R$ 25,00.

Confira os números da Lotofácil desta segunda

Para o concurso desta terça-feira (dia 20) a Lotofácil tem um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

As apostas podem ser feitas em todas as casas lotéricas do país. O volante com 15 números custa R$ 2,50.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Quina está acumulada em R$ 4,3 milhões

Nenhum apostador acertou os cinco números do sorteio da Quina desta segunda-feira (dia 20) e o prêmio acumulou para R$ 4,3 milhões.

Os números sorteados foram 39, 43, 44, 56, 70.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, 45 apostadores acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 11.385,69.

Mais 4.428 pessoas acertaram o terno e ganharam prêmios individuais de R$ 173,99.

O sorteio desta terça-feira será realizado a partir das 20h. A aposta simples da Quina custa R$ 2.

Lotomania para R$ 3,2 milhões nesta terça-feira

O sorteio da Lotomania desta terça-feira vai pagar um prêmio de R$ 3,2 milhões para quem acertar as 20 dezenas da loteria.

O último sorteio da Lotomania ocorreu na sexta-feira passada, quando ninguém levou o prêmio principal, que acumulou.

Cinco apostadores acertaram 19 dezenas e cada um ganhou R$ 54.504,79 naquele sorteio.

A Lotomania pagou ainda R$ 2.580,72 para sessenta e seis apostadores que fizeram 18 pontos.

Dupla Sena sorteio R$ 150 mil

Após a Dupla Sena de Páscoa pagar um prêmio milionário no último sábado, a loteria retoma seus sorteios semanais. Nesta terça, a premiação está estimada em R$ 150 mil, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.

O sorteio pode ser feito até 19h em todas as casas lotéricas do país. A aposta mínima da Dupla Sena, com 6 dezenas em cada sorteio, custa apenas R$ 2,50.

Dupla Sena de Páscoa

No sorteio da último sábado, quatro apostadores acertaram o primeiro sorteio da Dupla Sena e cada um ganhou R$ 7.869.887,22. e outros três fizeram as seis dezenas do segundo, ganhando R$ 1.059.699,04 cada.

Entenda o funcionamento dos sorteios

Os sorteios das loterias acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Nesta terça-feira é dia de Lotofácil, Quina, Lotomania e Dupla Sena. Ainda dá tempo de apostar. Os palpites podem ser feitos em qualquer casa lotérica do País até as 19h ou pelo site Loterias Online.