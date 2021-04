A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (dia 20) o concurso 2211 da Lotofácil, com prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão. Leva a quantia quem acertar as 15 dezenas.

Confira o resultado abaixo:

04 – 05 – 08 – 09 – 10

11 – 12 – 13 – 17 – 18

19 – 20 – 21 – 22 – 23

Quatro apostadores dividiram o prêmio de R$ 7 milhões da Lotofácil na última segunda-feira (dia 19) e cada um recebeu R$ 1.593.978,81.

Dois dos sortudos são do Estado de São Paulo, de Atibaia e Araraquara. Outros dois são de Serra, no Espírito Santo, e Estância Velha, no Rio Grande do Sul.

Uma parcela grande de apostadores acertou 14 números: um total de 701 apostas. Cada uma ganhou R$ 1.110,86.

Quem acertou 13 números também foi premiado. Foram 21.672 apostas que levaram prêmios humildes de R$ 25,00.

Confira os números da Lotofácil desta segunda

Confira a Quina

O concurso 5545 da Quina pode pagar R$ 4,3 milhões ao felizardo que chutou corretamente as cinco dezenas da noite.

Veja a sequência da sorte:

28 – 30 – 37 – 64 – 76

Nenhum apostador acertou os cinco números do sorteio da Quina desta segunda-feira.

No entanto, 45 apostadores acertaram a quadra (quatro pontos) e cada um ganhou R$ 11.385,69.

Outras 4.428 pessoas acertaram o terno (três pontos) e ganharam prêmios individuais de R$ 173,99.

Perdeu o sorteio da última segunda? Recupere aqui.

Também teve Lotomania

A Lotomania, concurso 2171, pode pagar R$ 3,2 milhões a quem acertar todos os 20 números saídos do globo nesta noite.

Veja o resultado do sorteio:

03 – 12 – 14 – 17 – 19

20 – 23 – 27 – 35 – 37

47 – 51 – 64 – 67 – 72

76 – 81 – 83 – 94 – 99

No último sorteio, realizado na sexta-feira (dia 16), ninguém acertou a totalidade de pontos e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Contudo, cinco apostas “bateram na trave” ao adivinhar 19 dezenas. Cada uma delas recebeu nada mais nada menos do que R$ 54.504,79.

Sessenta e seis pessoas ganharam R$ 2.580,72 por terem marcado 18 pontos.

Confira o sorteio de sexta-feira da Lotomania.

Dupla Sena de volta

Após algumas semanas, a Dupla Sena voltou ao seu dia habitual. Hoje o concurso 2213 pode pagar R$ 150 mil aos ganhadores.

Veja os resultados da noite:

1º sorteio: 07 – 12 – 29 – 37 – 41 – 45

2º sorteio: 29 – 30 – 31 – 36 – 44 – 48

No sábado passado (dia 17), o primeiro sorteio da chamada Dupla Sena de Páscoa pagou R$ 7.869.887,22 a quatro apostadores que marcaram a faixa principal. Outras 722 pessoas receberam R$ 4.002,89 por terem feito cinco acertos.

O segundo sorteio, por sua vez, fez três grandes ganhadores. Cada um deles recebeu R$ 1.059.699,04. Já a quantia de R$ 3.971,11 foi paga a 655 pessoas que marcaram cinco das seis dezenas.

Veja aqui como foi o sorteio.

Entenda como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã (dia 21) é feriado de Tiradentes e, por isso, não haverá sorteios. Quem quiser apostar nas loterias que correm nos outros dias da semana pode acessar Loterias Online.