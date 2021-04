O prazo para donos de carro com placa de São Paulo final 1 que não optaram pela antecipação pagarem o licenciamento obrigatório vence no próximo dia 30.

O licenciamento de carros no estado começa em abril e segue até dezembro, de acordo com o final das placas, exceto para proprietários de caminhões e tratores, que tem calendário próprio.

O pagamento pode ser efetuado em qualquer banco conveniado apenas com o número do Renavam. O imposto pode ser pago pelo Internet Banking, caixa eletrônico ou no guichê das agências.

A taxa para proprietários de carros usados é de R$ 98,91; já veículos zero km deverão pagar R$ 131,80.

Após 3 dias do pagamento, o proprietário pode fazer o download do CRLV-e nos portais do Poupatempo, Detran e Denatran e imprimi-lo em papel sulfite para comprovação de pagamento. O documento pode também ser salvo no celular.

Neste ano, por determinação do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), não haverá cobrança de seguro DPVAT.