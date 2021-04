O lote com 700 mil doses da CoronaVac entregue ontem pelo Instituto Butantan ao Ministério da Saúde será o último do mês de abril. A próxima remessa de imunizantes só ficará pronta e começará a ser distribuída a partir do dia 3 de maio. O intervalo será maior dessa vez por conta do atraso no recebimento do IFA (ingrediente farmacêutico ativo).

O insumo vem da China, era esperado desde o último dia 8, mas só chegou ontem. São mais 3 mil litros, o suficiente para garantir o envase de 5 milhões de doses.

Com isso, o Butantan espera concluir em 10 maio a primeira etapa do contrato com o Ministério da Saúde, que prevê 46 milhões de doses. Até aqui, já foram despachadas 41,4 milhões. A previsão inicial era de que tudo seria entregue ainda em abril. A segunda parte do acordo prevê mais 54 milhões de doses até agosto.

As incertezas sobre a distribuição das vacinas (não só da CoronaVac, mas também da Oxfod/AstraZeneca) já provocaram paralisações pontuais na vacinação em diversas partes do país. METRO