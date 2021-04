A Lotofácil, concurso 2210, pode pagar R$ 7 milhões ao apostador que adivinhar as 15 dezenas sorteadas na noite desta segunda-feira (dia 19).

No último sábado (dia 17), ninguém acertou a faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Porém, 165 apostas fizeram 14 pontos e ganharam R$ 1.725,11 cada.

Outras 5.774 marcaram 13 das 15 dezenas, levando o humilde prêmio de R$ 25.

Confira aqui o último sorteio.

Como jogar na Lotofácil

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Se preferir, pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. É possível jogar até as 19h em qualquer casa lotérica espalhada pelo País ou pelo site Loterias Online.

Também tem Quina

Metro

Hoje também é dia de Quina. O concurso 5544 pode pagar prêmio estimado no valor de R$ 3,3 milhões. Para isso, é preciso acertar as cinco dezenas que sairão do globo.

Também no sábado, ninguém adivinhou todos os números sorteados.

Entretanto, quem marcou quatro acertos (quadra) ganhou prêmio individual de R$ 10.160,69.

Já o terno (três dezenas) pagou R$ 208,37 a cada uma das 3.373 apostas vencedoras.

Veja como foi o sorteio do fim de semana.

Saiba como apostar na Quina

Para jogar na Quina basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,00. Assim como a Lotofácil, é possível jogar até as 19h, presencialmente ou pela internet.

Super Sete, a mais nova loteria da Caixa

Às 15h rola o sorteio da Super Sete, a mais nova loteria da Caixa Econômica Federal. O concurso 81 pode pagar R$ 6,3 milhões ao felizardo que adivinhar a sequência de sete números.

Na última sexta-feira (dia 16), ninguém levou o prêmio principal.

Contudo, três pessoas fizeram seis acertos e levaram R$ 23.718,58 cada.

Mais 88 apostadores ganharam R$ 1.155,12 por terem adivinhado cinco das sete bolas que saíram no globo.

Relembre aqui o último jogo.

Para apostar na Super Sete

Na Super Sete o volante contém 7 colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma, de forma que o apostador deve escolher um número por coluna. Caso opte por fazer apostas múltiplas, poderá escolher até mais 14 números (totalizando 21 números no máximo), sendo no mínimo 1 e no máximo 2 números por coluna com 8 a 14 números marcados e no mínimo 2 e no máximo 3 números por coluna com 15 a 21 números marcados.

São sorteados sete números (um por coluna). Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou continuar com o seu jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).