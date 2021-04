A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) anunciou a contratação de serviços para implantação de uma ligação da estação da Luz até a Sala São Paulo, no Centro de São Paulo.

O valor do contrato, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, é de R$ R$ 11.246.924,00. O prazo para a realização da obra é de 24 meses.

Segundo a CPTM, a interligação será feita por um caminho coberto entre os dois locais, vislumbrando uma futura ligação com a Estação Júlio Prestes, na Linha 8-Diamante. Apesar das duas estações estarem localizadas uma ao lado da outra, não existe uma ligação férrea entre ambas.

A futura conexão terá 225 metros de extensão e um elevador na chegada à Sala São Paulo. Serão instaladas três catracas no local e um novo piso. O local também terá iluminação LED com luminárias e projetores. A ideia é que toda a extensão tenha câmeras de segurança para garantir a segurança dos passageiros.

Segundo o presidente da CPTM, Pedro Moro, esta é uma demanda antiga dos passageiros e deve beneficiar os passageiros da Linhas 7-Rubi, 11-Coral e 8-Diamante.