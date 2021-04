A Semana do Índio de Tupã, realizada pelo Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, conta este ano com uma edição virtual, que vai até o dia 25 de abril.

O evento cultural visa promover as culturas indígenas que coabitam as Terras Índígenas Vanuíre, Icatú e Araribá, Kaingang, Krenak, Guarani e Terena. O objetivo é aproximar as culturas indígenas das não indígenas, demonstrando que o Brasil, a região oeste de São Paulo e a cidade de Tupã se constituem pela diversidade e pelas diferenças.

Confira a programação da 49ª edição da Semana do Índio de Tupã:

Apresentação cultural do povo da aldeia Kopenoti

Data: 17/04/2021

O som, a dança e a união dos índios da aldeia Kopenoti são importantes para a transmissão do saber e fortalecimento da cultura. Por meio de vídeo, eles compartilham uma apresentação de dança e canto Guarani.

Local: redes sociais (@museuindiavanuire)

Horário: sábado

Informações: (14) 3491-2333

Comida Tradicional Indígena

Data: 18/04/2021

Elizeu compartilha o passo a passo de um peixe assado, acompanhado de mandioca assada, alimento tradicional indígena que os Guarani Nhandewa gostam de comer.

Local: redes sociais (@museuindiavanuire)

Horário: domingo

Informações: (14) 3491-2333

Depoimento sobre o instrumento musical Mbaraká

Data: 19/04/2021

Os instrumentos musicais são muito importantes para os índios utilizarem em seus cânticos, danças e rezas. Conheça o Guarani Elizeu, nome indígena “Awá Djerowewé”, que fala a respeito da relação do instrumento Mbaraká com a espiritualidade Guarani Nhandewa.

Local: redes sociais (@museuindiavanuire)

Horário: segunda-feira

Informações: (14) 3491-2333

Brincadeira indígena: Corrida de maracá

Data: 20/04/2021

O grupo de Krenak da Terra Indígena Vanuíre apresenta por meio de vídeo o jogo “Corrida de Maracá”, uma modalidade que é usada em jogos e gincanas indígenas. Além de proporcionar lazer e interação, promove a transmissão da cultura de geração em geração.

Local: redes sociais (@museuindiavanuire)

Horário: terça-feira

Informações: (14) 3491-2333

Esporte indígena: Arremesso de lança

Data: 21/04/2021

O grupo de Krenak da Terra Indígena Vanuíre apresentará, por meio de vídeo, o jogo “Arremesso de lança”. Trata-se de uma modalidade muito disputada em jogos e gincanas indígenas. Ele é dividido em equipes e a equipe que jogar a lança mais longe, na somatória do grupo, vence a competição.

Local: redes sociais (@museuindiavanuire)

Horário: quarta-feira

Informações: (14) 3491-2333

Pintura corporal do povo da aldeia Kopenoti

Data: 22/04/2021

Muitos índios pintam seus corpos em várias ocasiões. Para eles, essa pintura tem um significado importante que varia de povo para povo. No vídeo de hoje, um Terena da Aldeia Kopenoti, conta um pouco sobre a pintura corporal da sua região.

Local: redes sociais (@museuindiavanuire)

Horário: quinta-feira

Informações: (14) 3491-2333

Os indígenas não fazem parte somente do passado

Data: 23/04/2021

Muitos têm a ideia de que os povos indígenas são atrasados, sendo que eles estão por toda parte, defendendo sua cultura.

Os povos indígenas produzem saberes, ciências, arte, literatura, música e religião, ou seja, tudo o que qualquer cultura produz.

Acompanhe o depoimento da indígena Lidiane Damaceno, Cacique da Terra Indígena Vanuíre, em que fala das ideias errôneas que os brancos têm sobre os indígenas e afirma que a cultura deles não é contrária à evolução e a tudo que é moderno.

Local: redes sociais (@museuindiavanuire)

Horário: sexta-feira

Informações: (14) 3491-2333

Antes e pós pandemia na aldeia Tereguá

Data: 24/04/2021

Elizeu Terena, traz seu depoimento sobre o dia a dia de sua comunidade antes e pós pandemia, além de abordar as ações que realizam para preservar as referências indígenas e o seu povo.

Local: redes sociais (@museuindiavanuire)

Horário: sábado

Informações: (14) 3491-2333

Cosmologia Guarani Nhandewa

Data: 25/04/2021

Por meio de vídeo, o Guarani Nhandewa Tiago Oliveira compartilha a forma como os Guarani vêem o mundo.

Local: redes sociais (@museuindiavanuire)

Horário: domingo

Informações: (14) 3491-2333