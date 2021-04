Hoje é dia do sorteio milionário da Mega-Sena e o sortudo apostador que acertar as seis dezenas vai levar para casa uma bolada de R$ 40 milhões.

Os números sorteados para a Mega-Sena deste sábado são:

06 – 14 – 24 – 34 – 39 – 58

No sorteio da última quarta-feira, o prêmio ficou acumulado, mas quarenta e um apostadores acertaram a quina e cada um ganhou R$ 75.848,58.

A quadra foi feita por 3.883 pessoas que ganharam, individualmente, R$ 1.144,10.

Super Sete acumulada paga R$ 6,3 milhões na segunda-feira

A Super Sete voltou acumular no sorteio do último sábado e para esta segunda-feira a loteria deve pagar R$ 6,3 milhões para quem acertar as sete dezenas sorteadas pela Caixa.

Os números sorteados na sexta-feira foram 9 – 6 – 9 – 4 – 5 – 9 – 0

Três apostadores acertaram seis dezenas e levaram para casa R$ 23.718,58 cada um. Outros oitenta e oito pessoas fizeram cinco dezenas e cada um ganhou R$ 1.155,12.

REGRAS DA SUPER SETE:

O volante da Super Sete é formado por 7 colunas de 10 números e o apostador deve escolher um número por coluna. O prêmio principal é pago para quem acertar as sete colunas.

A aposta simples custa R$ 2,50. É possível aumentar as chances e escolher até 3 números para cada coluna, mas o preço da aposta salta para R$ 5.467,50.

QUE HORAS É O CONCURSO?

A Super Sete é sorteada a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News divulga o resultado das loterias em tempo real.