A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta sexta-feira (dia 16) o concurso 2208 da Lotofácil. A loteria pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas.

Confira:

04 – 05 – 09 – 10 – 11

12 – 14 – 15 – 16 – 18

19 – 21 – 22 – 23 – 24

Na última quinta-feira (dia 15), um sortudo levou, sozinho, o prêmio de R$ 1.143.097,52. A aposta vencedora da Lotofácil foi feita em Maracanau, no Ceará.

Outras 177 pessoas ganharam R$ 1.354,13 cada após marcarem 14 pontos.

Quem acertou 13 dezenas na Lotofácil levou prêmio mais humilde, no valor de R$ 25. Foi o caso de 7.174 jogadores.

Confira aqui o sorteio passado.

Quina

A Quina, concurso 5542, também pode pagar R$ 1,5 milhão nesta noite. Para levar a quantia é preciso acertar as cinco dezenas sorteadas.

Veja aqui:

09 – 10 – 15 – 63 – 69

Quarenta e três apostas fizeram a quadra (quatro pontos) na última quinta-feira e, por isso, receberam prêmios individuais de R$ 8.782,51.

Já o terno (três pontos) saiu para 3.738 apostas. Cada vencedor levou R$ 151,92.

Perdeu o sorteio de ontem? Veja aqui.

Lotomania

Sexta-feira também é dia de Lotomania. O concurso 2170 pode deixar alguém R$ 2,2 milhões mais rico nesta noite:

Veja a sequência da sorte:

08 – 11 – 13 – 31 – 38

48 – 50 – 51 – 57 – 60

63 – 74 – 76 – 79 – 83

85 – 91 – 92 – 93 – 97

Na última terça-feira (dia 13), não houve acertos da faixa principal e, por isso, o prêmio acumulou.

No entanto, oitos apostas marcaram 19 acertos e ganharam R$ 30.239,31 cada.

Quem acertou 18 dezenas também levou prêmio. Sessenta e seis pessoas receberam exatos R$ 2.290,86.

Relembre o último sorteio.

Super Sete

Mais cedo, às 15h, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 80 da Super Sete, a mais nova loteria.

Veja aqui o resultado:

9 – 6 – 9 – 4 – 5 – 9 – 0

Ninguém acertou os sete números. Assim, o prêmio acumulou no valor de R$ 6,3 milhões para a próxima segunda-feira (dia 19).

Contudo, três pessoas fizeram seis acertos e levaram R$ 23.718,58 cada.

Mais 88 apostadores ganharam R$ 1.155,12 por terem adivinhado cinco das sete bolas que saíram no globo.

Diversas opções de jogos

A Caixa Econômica Federal conta com opções de jogos que vão além da Lotofácil, Quina, Lotomania e Super Sete.

Para mais informações sobre todas loterias disponíveis, como opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta entre outros, acesse o site.

Como funcionam os sorteios?

Os sorteios acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, mais nova loteria, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à Covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã tem Mega-Sena

Sábado é dia de Mega-Sena, a loteria mais famosa do Brasil.

Nenhum apostador acertou os seis números sorteados na quarta-feira (dia 14) e agora o prêmio, que já vinha acumulado há alguns sorteios, chega a R$ 40 milhões.

Quarenta e um apostadores chegaram a sentir o gostinho da vida milionária, mas acertaram apenas cinco números e ganharam prêmios individuais de R$ 75.848,58.

A loteria pagou ainda R$ 1,144,10 para 3.883 apostas que acertaram a quadra.

Quer tentar a sorte? As apostas para o concurso 2363 podem ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. É preciso ter mais de 18 anos.

Clique e veja os números sorteados na quarta-feira.