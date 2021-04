Começa nesta quinta-feira (15) a janela de disputas da terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe. E os brasileiros chegam à competição realizada na praia de North Narrabeen, em Sydney (Austrália), no papel de favoritos, em especial após a conquista, no último sábado (10), do título da etapa de Newcastle por Ítalo Ferreira.

Clear your schedules, the Rip Curl Narrabeen Classic kicks off tomorrow!

Watch live on https://t.co/ie0ZfNdmHw, April 16-26.@ripcurl @corona pic.twitter.com/Q69fBdla3P — World Surf League (@wsl) April 14, 2021

Além do potiguar (atual líder do ranking mundial), o Brasil conta com nomes como o bicampeão Gabriel Medina (segundo colocado do ranking mundial de Surfe), que disputou a final da etapa de Newcastle com Ítalo Ferreira, e Filipe Toledo (sétimo colocado do ranking mundial) e que chegou à semifinal na competição realizada na praia australiana de Merewether.

Porém, mesmo com o bom momento, os brasileiros não terão vida fácil em North Narrabeen, a começar por Ítalo Ferreira. O potiguar enfrenta logo na primeira fase da competição uma bateria formada pelos australianos Morgan Cibilic (a grande surpresa da etapa de Newcastle) e Mick Fanning (tricampeão mundial, que encerrou sua carreira em 2018 e que atua na condição convidado).

Já Medina pega na primeira fase o também brasileiro Jadson André e o australiano Dylan Moffat. Outra bateria que terá um confronto de atletas do Brasil é a terceira, que contará com o campeão mundial Adriano de Souza (que faz sua temporada de despedida do circuito mundial), Filipe Toledo e o australiano Mikey Wright.

Além de Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Filipe Toledo, Adriano de Souza e Jadson André, o Brasil será representado na competição masculina por Yago Dora, Alex Ribeiro, Peterson Crisanto, Miguel Pupo, Deivid Silva e Caio Ibelli.

Na competição feminina, a única brasileira é Tatiana Weston-Webb, que enfrenta na primeira fase a norte- americana Courtney Conlogue e a australiana Bronte Macaulay. A surfista nascida no Rio Grande do Sul teve um bom início de temporada, alcançando a terceira posição na primeira etapa do Circuito Mundial, disputada em dezembro de 2020 no Havaí.