O governo do estado anunciou na quarta-feira (14) as datas de início da vacinação contra a covid-19 para as pessoas com idades entre 60 e 64 anos. Com a chegada destas faixas etárias, todos os idosos serão definitivamente colocados na fila da imunização em São Paulo.

Os que têm 63 e 64 anos, e que somam 840 mil pessoas em todo o estado, serão vacinados a partir de 29 de abril, na última quinta-feira do mês. Já os que têm entre 60 e 62 anos, e que compõem um grupo com 1,4 milhão de pessoas, receberão as doses no dia 6 de maio, também uma quinta-feira.

Antes deles, porém, começarão a ser vacinados os idosos com 65 e 66 anos, já a partir da próxima quarta-feira, no feriado de Tiradentes. Atualmente, o estado vacina os idosos com mais de 67 anos.

A conclusão da vacinação entre os idosos é um passo importante para permitir o avanço da campanha de imunização contra a covid-19 para outros grupos prioritários.

Coordenadora-geral do Programa Estadual de Imunização, ligado à Secretaria da Saúde, Regiane de Paula disse que o estado trabalha com a perspectiva de incluir numa próxima etapa as pessoas com comorbidades, como doenças crônicas.

“Estamos avançando de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Nesse momento, chegamos aos 60 anos. Fazendo a vacinação dos que têm 60 anos, o plano diz que devemos trabalhar com as pessoas com comorbidades.” Regiane lembrou que a ampliação da campanha depende da oferta de mais vacinas. “Tendo mais doses, seguiremos o calendário.”

Arregace as mangas

Calendário de vacinação contra a covid-19 no estado de São Paulo:

• 65 e 66 anos

A partir de: 21 de abril

Público: 760 mil pessoas

• 63 e 64 anos

A partir de: 29 de abril

Público: 840 mil pessoas

• 60, 61 e 62 anos

A partir de: 6 de maio

Público: 1,4 milhão pessoas

VACINÔMETRO

8,3 milhões de doses aplicadas em São Paulo

1ª dose: 5,8 milhões | 2ª dose: 2,5 milhões

Fonte: Governo de São Paulo