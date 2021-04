A Polícia Civil flagrou 50 pessoas aglomeradas em uma festa clandestina realizada na noite da última quarta-feira (14) em uma casa no bairro do Morumbi, na Zona Oeste de São Paulo. O proprietário do imóvel, de 39 anos, foi levado à delegacia e autuado.

A ação foi deflagrada pelo Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos), do Dope (Departamento de Operações Especiais de Polícia), em apoio ao comitê de “blitz”, criado pelo Governo de São Paulo para reforçar a fiscalização do cumprimento das medidas restritivas contra a pandemia.

Ao chegar à residência, os agentes foram recebidos por um dos frequentadores que informou estar participando de uma festa no pavimento inferior e autorizou a entrada da equipe. Dentro do local, os policiais localizaram o proprietário da casa que confirmou a realização de uma reunião entre amigos.

Os convidados da festa clandestina desrespeitavam o distanciamento social, compartilhavam copos de bebidas e, em sua maioria, não usavam utilização da máscara de proteção facial.

Todos os presentes foram qualificados e a maioria dos frequentadores dispersados para evitar aglomeração. O proprietário da residência foi levado ao Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, onde foi autuado por infração de medida sanitária preventiva por meio de um termo circunstanciado.