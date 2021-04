A Polícia Civil desmontou um cassino clandestino na madrugada desta quinta-feira (dia 15), em um imóvel na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, no bairro Alto de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. Havia 39 pessoas aglomeradas no local.

Segundo investigações, o responsável pelo cassino, um homem de 47 anos, detido na operação, é o mesmo que comandava o cassino clandestino na Vila Olímpia, onde 200 pessoas foram flagrados na madrugada do dia 14 de março.

O flagrante de hoje foi realizado por equipes da Cerco (Central Especializada de Repressão à Crimes e Ocorrências Diversas), da 3ª Delegacia Seccional de Polícia, com apoio de agentes do Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos), do Dope (Departamento de Operações Especiais de Polícia).

As autoridades chegaram ao cassino após denúncia. Os presentes não estavam mantendo o distanciamento social e não usavam máscaras de proteção, descumprindo o Decreto Estadual que visa a combater a disseminação do Covid-19.