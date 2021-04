A Lotofácil desta quarta-feira saiu para um apostador de Belém, no Pará, e outro em Barauna, no Rio Grande do Norte. Os dois felizardos levaram para casa R$ 656.576,52 cada um.

Mas a Lotofácil também premiou apostadores que acertaram 14 números. São 309 apostas e cada uma delas ganhou R$ 1.272,94.

Na Lotofácil, quem acerta 13 números também leva prêmio. Foram R$ 25 pagos a cada uma das 11.272 apostas.

Clique aqui e veja os números sorteados nesta quarta-feira.

Para o sorteio desta quinta-feira, a Lotofácil volta a pagar seu prêmio padrão, estimado em R$ 1,5 milhão.

O sorteio ocorre a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Mega-Sena não saiu para ninguém

Regras da Lotofácil

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher 15 números no volante com 25 dezenas. O grande prêmio vai para quem acertar os 15, mas apostadores que acertam 14, 13, 12 e 11 números também recebem prêmios.

O apostador pode optar por preencher o volante com mais dezenas, até 20, mas o preço da aposta sobe consideravelmente, chegando a até 38.760,00.

Teimosinha e Surpresinha

Quem não tem paciência para preencher os volantes de aposta pode optar pela Surpresinha. Nela, o sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente. O apostador pode ainda optar pela Teimosinha, na qual o sistema repete o mesmo jogo por 3, 6, 12 ou 18 apostas.

Quina milionária saiu para o interior do Pará

Um sortudo apostador do longínquo Capitão Poço, município de pouco mais de 62 mil habitantes no interior do Pará, abocanhou sozinho o prêmio milionário da Quina desta quarta-feira, de R$ 10.003.089,21.

Mais cento e sessenta e sete apostadores também tiveram sorte e acertaram quatro dezenas das cinco sorteadas, e cada um ganhou R$ 4.870,39.

A Quina premiou ainda 11.529 apostas com prêmios individuais de R$ 106,08.

Os números sorteados foram 13, 24, 30, 33, 43.

Com o pagamento do prêmio que estava acumulado há vários sorteios, a Quina volta a sortear nesta quinta-feira seu prêmio básico, estimado pela Caixa Econômica Federal em R$ 700 mil.

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. O volante simples, com 5 dezenas, custa R$ 2.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Dupla Sena volta com sorteio de R$ 30 milhões no sábado

A Dupla Sena, cujo último sorteio ocorreu em 23 de março, volta neste sábado com um prêmio para apostador nenhum botar defeito. São R$ 30 milhões para apostadores que acertarem as seis dezenas da primeira e segunda faixa do sorteio.

A aposta na Dupla Sena pode ser feita até 19h do sábado, nas casas lotéricas.

O preço da aposta simples, com seis dezenas em cada um dois dois jogos, custa R$ 2,50.

Assim como as demais loterias, o sorteio é realizado sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.