A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (dia 15) o concurso 2207 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas leva para casa prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão.

Veja aqui a sequência da sorte:

03 – 05 – 06 – 07 – 08

09 – 10 – 11 – 12 – 13

14 – 17 – 20 – 22 – 25

A Lotofácil da última quarta-feira (dia 14) saiu para um apostador de Belém, no Pará, e outro em Barauna, no Rio Grande do Norte. Os dois felizardos levaram para casa R$ 656.576,52 cada.

A Lotofácil também premiou apostadores que acertaram 14 números. Foram 309 apostas e cada uma delas ganhou R$ 1.272,94.

Quem acertou 13 números levou o humilde prêmio de R$ 25. Foi o caso de 11.272 apostas.

Regras da Lotofácil

Não foi dessa vez? A Lotofácil corre amanhã novamente. Para jogar, o apostador deve escolher 15 números no volante com 25 dezenas. O grande prêmio vai para quem acertar os 15, mas apostadores que acertam 14, 13, 12 e 11 números também recebem prêmios.

O apostador pode optar por preencher o volante com mais dezenas, até 20, mas o preço da aposta sobe consideravelmente, chegando a até 38.760,00.

Quem não tem paciência para preencher os volantes de aposta pode optar pela Surpresinha. Nela, o sistema da Caixa escolhe os números aleatoriamente. O apostador pode ainda optar pela Teimosinha, na qual o sistema repete o mesmo jogo por 3, 6, 12 ou 18 apostas.

Dia de Quina

Hoje também foi dia de Quina. O concurso 5541 pode pagar R$ 700 mil àquele que adivinhar as cinco dezenas.

Confira o resultado da noite:

15 – 20 – 28 – 38 – 54

Um sortudo de Capitão Poço, no Pará, abocanhou sozinho o prêmio milionário da Quina de ontem, de nada mais nada menos que R$ 10.003.089,21.

Outros 177 apostadores acertaram quatro dezenas das cinco sorteadas e ganharam R$ 4.870,39.

A Quina premiou ainda 11.529 apostas com prêmios individuais de R$ 106,08 para quem marcou o terno (três dezenas).

Os números sorteados no último sorteio foram os seguintes: 13, 24, 30, 33, 43.

Regras da Quina

Para concorrer na Quina, o apostador deve preencher o volante com 5 números entre os 80 possíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar as 5 dezenas sorteadas, mas ganha também quem acertar 4, 3 e 2 dezenas.

O jogador pode ainda optar por aumentar o número de dezenas no preenchimento do volante, até 15, mas o preço da aposta sobe para R$ 6.006,00.

Nesta loteria, também tem as opções da Surpresinha e da Teimosinha. Na Surpresinha, o sistema da Caixa escolhe de forma aleatória os números para preenchimento do seu volante.

Na Surpresinha, o apostador opta por concorrer com o mesmo jogo em 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios consecutivos.

Lotofácil e muitas outras opções de jogos

A Caixa Econômica Federal conta com opções de jogos que vão além da Lotofácil e da Quina.

Para obter mais informações sobre todas loterias disponíveis, como opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta entre outros, acesse o site.

Como funcionam os sorteios da Caixa?

Os sorteios acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, mais nova loteria, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à Covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

