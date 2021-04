Quais são as perspectivas para o mundo pós-pandemia? Nos dias 19 e 22, o Conexão BandNews, evento realizado pelo canal do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceira com o jornal americano “The New York Times”, reunirá grandes líderes do Brasil para uma reflexão sobre este tema.

Entre os nomes dos 28 convidados para os debates estão autoridades como os ministros Gilson Machado (Turismo) e Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e executivos como Sergio Rial (presidente do Santander Brasil) e Gilberto Tomazoni ( CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni). Confira programação abaixo.

“O BandNews TV está completando 20 anos e reafirma o compromisso com a discussão de temas relevantes neste evento. A parceira com o The New York Times”, exclusiva no Brasil, possibilita um debate de amplitude global e que deixa uma reflexão sobre o que podemos esperar do futuro pós-pandemia”, explica a diretora-executiva do BandNews TV, Rosângela Lara.

O formato dos debates é inspirado “Turning Points”, evento do veículo americano, que participará do evento brasileiro com curadoria do conteúdo e depoimentos de seus jornalistas. No total, serão seis painéis sobre os seguintes temas: economia; turismo e meio ambiente; energia; Brasil e negócios globais; agroindústria; e ciência e saúde.

A mediação será do diretor institucional do Grupo Bandeirantes, Marcello D’Angelo, e do editor de Internacional do BandNews TV, Eduardo Castro. A transmissão será ao vivo pelo canal do Band Jornalismo no YouTube. Flashes do conteúdo serão transmitidos na programação da emissora e haverá também cobertura no Jornal da Band, na televisão aberta, e reportagens na Rádio Bandeirantes e na BandNews FM.

CONEXÃO BANDNEWS – PROGRAMAÇÃO

DIA 19/04

PAINEL ECONOMIA – 18h

Robson Braga de Andrade

Presidente da CNI

Presidente da CNI Gilberto Tomazoni

CEO Global da JBS

CEO Global da JBS Paulo Henrique Costa

Presidente BRB

Presidente BRB Gaspard Estrada

Colunista The New York Times

PAINEL TURISMO E MEIO AMBIENTE – 19h

Gilson Machado

Ministro do Turismo

Ministro do Turismo Todd Chapman

Embaixador dos Estados Unidos no Brasil

Embaixador dos Estados Unidos no Brasil Marcelo Thomé de Almeida

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia

Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia Sergio Rial

Presidente do Banco Santander Brasil

Presidente do Banco Santander Brasil Fabien Cousteau

Colunista The New York Times

PAINEL ENERGIA – 20h

Rui Altiere

Presidente da Câmara de Comércio de Energia Elétrica (CCEE)

Presidente da Câmara de Comércio de Energia Elétrica (CCEE) Clarissa Sadock

Presidente da AES Brasil

Presidente da AES Brasil Ben Backwell

Presidente do Conselho Global de Energia Eólica (GWEC)

Presidente do Conselho Global de Energia Eólica (GWEC) Paulo Roberto

Presidente Norte Energia

Presidente Norte Energia Ben Backwell

DIA 22/04

PAINEL BRASIL & NEGÓCIOS GLOBAIS – 18h

Sérgio Segovia

Presidente da APEX Brasil

Presidente da APEX Brasil Sergio Amaral

Embaixador

Embaixador Suresh Reddy

Embaixador da Índia no Brasil

Embaixador da Índia no Brasil Marcos Troyo

Presidente do Novo Banco do Desenvolvimento (Banco do Brics)

PAINEL AGROINDÚSTRIA – 19h

Tereza Cristina

Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Yang Wanming

Embaixador da China no Brasil

Embaixador da China no Brasil Paulo Herrmann

Presidente da John Deere Brasil

Presidente da John Deere Brasil Murilo Parada

Presidente da Louis Dreyfus no Brasil

Presidente da Louis Dreyfus no Brasil Pietro Labriola

Presidente da TIM no Brasil

PAINEL CIÊNCIA & SAÚDE – 20h