Interessados em participar do vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) podem se inscrever para o vestibular da entidade a partir da próxima segunda-feira (dia 19).

Ao todo serão oferecidas 11.020 vagas para todo estado em seis cursos, com dois eixos: Licenciaturas (Letras, Matemática e Pedagogia) e Computação (Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia da Computação).

As inscrições podem ser feitas até 20/05 pelo site do Vestibular da Univesp. A taxa é de R$ 45.

O vestibular será realizado de forma presencial em diversas cidades do Estado de São Paulo em 13 de junho (Licenciaturas) e 20 de junho (Computação), às 13h.

A lista dos locais do exame será exibida no site no dia 02/06 e o gabarito oficial do vestibular em 14/06 (Licenciaturas) e 21/06 (Computação).

As aulas estão previstas para começarem em agosto.

Covid-19

Além da divisão das turmas, a entidade responsável pelo vestibular afirma que todo o protocolo sanitário de prevenção da covid-19 será seguido à risca, com utilização de álcool gel 70% nas salas, obrigatoriedade de máscaras e distanciamento social mínimo de 1,5 metro entre os alunos.