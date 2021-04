Mais uma vez a Super Sete mostra que veio para dar dor de cabeça nos apostadores de todo o país. No sorteio desta quarta-feira, ninguém acertou as sete dezenas sorteadas agora à tarde pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados foram 6 – 2 – 3 – 3 – 2 – 9 – 0.

Cinco apostadores chegaram bem perto de abocanhar a bolada de dinheiro, mas acertaram somente 6 números e ganharam, cada um, R$ 12.788,34.

Mais 103 apostas também foram premiadas no sorteio da Super Sete desta quarta-feira, com R$ 886,84.

O próximo sorteio da Super Sete será na sexta-feira é o prêmio acumulado para quem conseguir desafiar a sorte é de R$ 6 milhões.

REGRAS DA SUPER SETE:

O volante da Super Sete é formado por 7 colunas de 10 números e o apostador deve escolher um número por coluna. O prêmio principal é pago para quem acertar as sete colunas.

A aposta simples custa R$ 2,50. É possível aumentar as chances e escolher até 3 números para cada coluna, mas o preço da aposta salta para R$ 5.467,50.

QUE HORAS É O CONCURSO?

A Super Sete é sorteada a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News divulga o resultado das loterias em tempo real.