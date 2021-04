A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (dia 14) o concurso 2362 da Mega-Sena. O felizardo que acertar as seis dezenas pode levar para casa o prêmio milionário de R$ 33 milhões.

Confira a sequência da sorte:

03 – 20 – 22 – 32 – 35 – 50

No último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado passado (dia 10), 61 apostas “bateram na trave” e acertaram cinco números. Elas ganharam, cada uma, R$ 42.932,72.

A quadra (quatro pontos) foi marcada por 3.782 pessoas, que levaram o prêmio de R$ 989,23, individualmente.

Os números sorteados no sábado foram 14, 21, 22, 29, 35, 46.

REGRAS DA MEGA-SENA

O próximo sorteio da Mega-Sena será no sábado (dia 17). A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casas lotéricas do País. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online.

Na loteria mais famosa e concorrida do Brasil, o apostador escolhe de seis a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele que acertar os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos a quem acertar cinco ou quatro números.

Veja os preços das apostas:

Seis número – R$ 4,50

Sete – R$ 31,50

Oito – R$ 126

Nove – R$ 378

Dez – R$ 945

Onze – R$ 2.079

Doze – R$ 4.158

Treze – R$ 7.722

Quatorze – R$ 13.513,50

Quinze – R$ 22.522,50

Se o apostador não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Já com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Hoje também teve Lotofácil

Além da Mega-Sena, a Caixa sorteou o concurso 2206 da Lotofácil nesta noite. Aquele que adivinhar as 15 dezenas pode ficar R$ 1,5 milhão mais rico.

Veja o resultado aqui:

01 – 02 – 03 – 04 – 06

08 – 12 – 13 – 15 – 16

17 – 20 – 21 – 23 – 25

O prêmio da Lotofácil de ontem foi dividido entre três apostadores de Buriti Alegre (GO), Ipiranga (PR) e Umuarama (PR). Cada um deles levou para R$ 406.575,78.

Também receberam prêmios 345 apostadores que acertaram14 números. Eles ganharam, cada um, R$ 1.059,00.

Outras 10.205 apostas acertaram 13 números e ganharam a humilde quantia de R$ 25 cada.

Perdeu o sorteio de terça-feira? Recupere aqui.

Confira a Quina

Metro

Também rolou sorteio da Quina. O concurso 5540 pode pagar a bolada de R$ 10 milhões para o acertador dos cinco números.

Veja o resultado:

13 – 24 – 30 – 33 – 43

O último sorteio da Quina também foi realizado ontem e, novamente, não teve vencedores, fazendo com que o prêmio acumulasse para hoje.

Entretanto, 99 jogadores acertaram a quadra e receberam prêmios individuais de R$ 7.543,99.

Também receberam prêmios da Quina 7.913 apostas que acertaram três números – o chamado terno. Elas ganharam R$ 141,92 cada.

Relembre o último sorteio.

Super Sete, a mais nova loteria

Mais cedo, às 15h, saiu a Super Sete, a mais nova loteria da Caixa.

Veja os números do concurso 79

6 – 2 – 3 – 3 – 2 – 9 – 9

Não houve ganhadores da faixa principal. Assim, a Super Sete pagará R$ 6 milhões na próxima sexta-feira (dia 16).

Cinco apostas marcaram seis acertos e levaram R$ 12.788,34 cada.

Outras 103 apostas adivinharam cinco números, recebendo prêmios individuais de R$ 886,84.

Como funcionam os sorteios?

Os sorteios acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, mais nova loteria, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Não há plateia por conta das restrições em decorrência à Covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.