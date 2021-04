O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira a ampliação do cronograma de vacinação contra covid 19 para mais duas faixas etárias em todo estado.

De acordo com o cronograma, pessoas das faixas entre 63 e 64 anos serão vacinados a partir do dia 29 de abril e aqueles com idades de 60, 61 e 62 anos para o dia 6 de maio.

A expectativa de chegada de novo lote de vacinas da Fiocruz, de acordo com o governo, possibilitou o anunciou da expansão da vacinação.

LEIA TAMBÉM:

Quina acumulada sorteia R$ 10 milhões nesta quarta-feira

Mega-Sena sorteia mais um superprêmio nesta quarta-feira

Prefeitura de São Paulo oferece mais de 500 vagas na construção civil

As duas faixas etárias representam um público de 2,2 milhões de pessoas.

Vacina Já

A secretaria estadual da Saúde recomenda que todos façam o pré-agendamento no site do Vacina Já para evitar filas e aglomerações na hora da vacinação.

O agendamento pode ser feito pelo site ou pelo Whatsapp, no número (11) 95220-2923.

PARA SE VACINAR EM SP

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital.

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAEs

Veja aqui a lista com os endereços dos SAEs.

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã.