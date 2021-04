Os postos de drive-thru e farmácias que estavam sendo usados para a vacinação contra a covid-19 serão fechados temporariamente em São Paulo.

De acordo com a Secretaria municipal de Saúde, a procura por vacina nos postos drive-thru tiveram uma queda de 50% na segunda e terça-feira e a demanda continuará sendo atendida nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

O atendimento no sistema drive-thru deve ser retomado assim que a cidade receba mais vacinas para as próximas faixas etárias do calendário de vacinação.

Nesta quarta-feira, os postos da Capital continuam vacinando contra covid-19 os idosos a partir de 67 anos, profissionais da Educação com mais de 47 anos e profissionais da saúde com mais de 50 anos.

Até esta terça-feira (13), a cidade de São Paulo já havia vacinado 2.312.409 pessoas, sendo que 1.592.879 tomaram a primeira dose e 719.530 a segunda.

Todas as 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) continuam aplicando normalmente as vacinas, assim como os Serviços de Assistência Especializada (SAE) e os centros-escolas. Aos sábados, os idosos podem procurar por uma das UBS/AMAs integradas para a imunização.

Cadastro

A Secretaria municipal de Saúde solicita a todos que forem se vacinar que façam o pré-cadastro no site Vacina Já para agilizar o tempo de atendimento e evitar aglomerações.

PARA SE VACINAR EM SP

468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: de segunda a sexta, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser acessados pela ferramenta Busca Saúde.

UBSs com sistema drive-thru

Horário: 8h às 17h

Veja aqui a lista com os endereços dos postos drive-thru nas UBS’s da capital.

AMAs/UBSs Integradas

Horário: 7h às 19h, inclusive aos sábados.

Veja aqui a lista com os endereços dessas unidades.

17 SAEs

Veja aqui a lista com os endereços dos SAEs.

Três centros-escolas

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 17h

1. Centro-Escola Barra Funda – Av. Dr. Abrahão Ribeiro, 283, Bom Retiro

2. Centro-Escola Geraldo de Paula Souza – Av. Dr. Arnaldo, 925, Sumaré

3. Centro-Escola Samuel Barnsley Pessoa – Av. Vital Brasil, 1.490, Butantã