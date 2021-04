A Quina teve mais um sorteio no qual nenhum apostador acertou os números do sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal, nesta segunda, e continua com o prêmio acumulado.

Para o sorteio desta terça-feira (dia 13), o apostador que acertar a Quina vai levar para casa R$ 8,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo o país. A aposta mínima custa R$ 2.

O sorteio é realizado diariamente a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Sorteio anterior

No sorteio de segunda-feira, ninguém levou o prêmio da Quina, mas 70 apostas fizeram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 9.845,32.

A Quina pagou ainda R$ 151,18 para 6.855 pessoas que acertaram o terno.

Os números sorteados nesta segunda-feira foram 33, 36, 37, 47, 69.

Sabe como apostar na Quina?

A aposta mínima na Quina custa R$ 2 e também vai até até as 19h. Assim como no caso da Lotofácil, é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. É preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar dois, três ou quatro números.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Lotomania tem prêmio acumulado de R$ 1,3 milhão

Para o sorteio desta terça-feira, a Lotomania tem um prêmio acumulado de R$ 1,3 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O último sorteio da Lotomania foi realizado na sexta-feira passado, quando ninguém acertou as 20 dezenas do prêmio principal.

Naquele sorteio, nove apostadores acertaram 19 dos 20 números sorteados me ganharam prêmios individuais de R$ 26.227,27.

A Lotomania pagou também R$ 1.353,48 para os apostadores que acertaram 18 números.

REGRAS DA LOTOMANIA

Para jogar na Lotomania, o apostador deverá escolher 50 números em um volante com numeração de 0 a 99, cuja aposta simples custa R$ 2,50.

Ganha o apostador que acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

O apostador pode ainda optar pela Supresinha, onde o sistema escolhe os números para o apostador de forma aleatória, ou pela Teimosinha, que repete sua aposta por 2, 4 ou sorteios consecutivos.

Como funcionam os sorteios das loterias

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal acontecem no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à Covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado, com exceção de feriados.

