A Polícia Militar Ambiental prendeu dois homens, um de 31 e outro de 46 anos, após flagrá-los com quase 140 quilos de carne de capivara e duas armas de fogo. A ação ocorreu na madrugada desta terça-feira (dia 13), em Paulicéia, no interior de São Paulo.

Os militares realizavam patrulhamento de rotina quando viram luzes de lanternas nas margens do Rio Paraná. Eles se aproximaram do local e abordaram um carro que era ocupado por dois indivíduos. A dupla chegou a tentar fugir, mas acabou detida.

Após buscas no veículo, foram encontradas uma cartucheira calibre 20 e uma espingarda calibre 38, além de munições intactas e deflagradas. No banco traseiro foram localizados diversos materiais utilizados na caça de animais silvestres, como facas, machado, farolete, lanterna, além de uma bateria automotiva e motor de popa. No porta-malas, havia 137 quilos de carne de capivara.

Questionados, os homens confessaram que todo o material lhes pertencia e que tinham abatido quatro capivaras.

A dupla foi presa em flagrante e levada pela polícia ao plantão de Panorama, onde foi indiciada por porte ilegal de arma de fogo e por matar espécimes da fauna silvestre.

Foram registrados ainda dois Autos de Infração Ambiental, somando R$ 137 mil em multas.

Os objetos encontrados com os suspeitos e as duas armas de fogo foram apreendidos para perícia e a carne descartada em aterro sanitário.