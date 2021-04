Motoristas multados em rodovias paulistas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) ganham a opção de parcelar o débito em até 12 vezes no cartão. A novidade entrou ontem em vigor.

O interessado precisa acessar o botão “Parcelamento de Multas”, disponível no site do órgão, o www.der.sp.gov.br. Em seguida, será direcionado para a página da empresa responsável pelas transações com os cartões. Taxas de juros são negociadas com a prestadora de serviços.

Desde a decretação da fase vermelha em São Paulo por conta da pandemia de covid-19, os atendimentos presenciais na sede do DER, na capital paulista, e nas diretorias regionais em todo o estado seguem suspensos.

Todos os serviços sobre multas e recursos poderão ser realizados pelo site do DER ou pelo app DER Online, disponível para smartphones com sistema operacional Android ou IOS. Informações ou dúvidas poderão ser obtidas ou sanadas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 3311-1718.