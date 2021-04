Consumidores de energia elétrica da Grande São Paulo poderão receber até R$ 15 de volta ao pagar a conta que vence entre 12 de abril e 12 de maio.

O cashback, como é chamado o programa de recompensa, será oferecido em parceria entre a Enel e o PicPay. Para ter direito, será preciso usar o aplicativo pela primeira vez para pagar a fatura com cartão de crédito. O consumidor receberá cashback de 40% do valor da conta de luz, limitado a R$ 15. A empresa atua em 24 municípios da Grande São Paulo, incluindo a capital.

Para saber mais informações sobre o regulamento da parceria, o cliente pode acessar o site da Enel. Depois de 12 de maio, o pagamento com PicPay ainda estará disponível, mas sem o cashback.

A Enel informou que ainda não há prazo para que as contas possam ser pagas utilizando Pix, uma das facilidades prometidas pelo Banco Central no lançamento da ferramenta de pagamento instantâneo. De acordo com a empresa, o tema ainda está em estudo.