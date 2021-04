A Lotofácil, concurso 2205, pode pagar R$ 1,5 milhão ao apostador que adivinhar as 15 dezenas sorteadas na noite desta terça-feira (dia 13).

Confira aqui:

01 – 02 – 05 – 06 – 07

09 – 10 – 12 – 14 – 17

18 – 19 – 22 – 24 – 25

Na última segunda-feira (dia 12), um apostados da cidade baiana de Manoel Vitorino levou sozinho o prêmio de R$ 1.501.232,17 da Lotofácil.

Outras 244 pessoas quase dividiram o prêmio principal com o sortudo da Bahia. Eles acertaram 14 números e ganharam prêmios individuais no valor de R$ 1.842,94.

A Lotofácil premiou ainda 7.780 apostas que acertaram apenas 13 pontos. Cada uma delas levou o humilde prêmio de R$ 25.

Veja como foi o sorteio de ontem.

Dia de Quina

Além da Lotofácil, a Caixa Econômica Federal sorteou nesta noite o concurso 5539 da Quina. Para levar a bolada estimada em R$ 8,5 milhões é preciso acertar as cinco dezenas que saíram do globo.

Confira aqui a sequência da sorte:

07 – 09 – 34 – 66 – 78

No sorteio de segunda-feira, ninguém levou o prêmio principal.

Contudo, 70 apostas fizeram a quadra (quatro pontos) e cada uma delas ganhou R$ 9.845,32.

A Quina pagou ainda R$ 151,18 para 6.855 pessoas que acertaram o terno (três pontos).

Relembre o sorteio de segunda-feira.

Também rolou Lotomania

Reprodução

A Lotomania, por sua vez, pode pagar R$ 1,3 milhão àquele que adivinhar as 20 dezenas do concurso 2169 sorteadas nesta noite.

Seguem os números:

05 – 07 – 08 – 22 – 28

35 – 45 – 51 – 53 – 58

61 – 66 – 68 – 70 – 75

80 – 81 – 87 – 98 – 99

Na última sexta-feira (dia 9), nenhum jogador acertou a totalidade das dezenas e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

No entanto, nove pessoas acertaram 19 pontos e levaram R$ 26.227,27 para casa.

Outras 109 apostas marcaram 18 dezenas. Assim, cada uma recebeu R$ 1.353,48.

Recupere o resultado da Lotomania de sexta-feira.

Lotofácil e muitas outras opções de jogos

A Caixa Econômica Federal conta com opções de jogos que vão além da Lotofácil, Quina e Lotomania.

Para obter mais informações sobre todas loterias disponíveis, como opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras, valores de cada aposta entre outros, acesse o site.

Como funcionam os sorteios da Caixa?

Os sorteios acontecem sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, mais nova loteria, cujo sorteio é realizado mais cedo, à tarde, apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições em decorrência à Covid-19.

Os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã é dia de Mega-Sena

Nesta quarta-feira (dia 14) corre o sorteio 2362 da loteria mais famosa e concorrida do Brasil. O concurso da Mega-Sena pode pagar R$ 33 milhões ao feliz apostador que acertar as seis dezenas.

Ainda dá tempo de apostar para o sorteio de amanhã. Basta procurar uma casa lotérica até as 19h em qualquer lugar do Brasil ou acessar Loterias Online.

No último concurso, realizado no sábado (dia 10), não houve ganhadores da faixa principal.

No entanto, 61 apostas marcaram cinco pontos e ganharam nada menos do que R$ 42.932,72.

Já a quadra pagou R$ 989,23 a 3.782 pessoas.

Veja aqui o último sorteio da Mega-Sena.