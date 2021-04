Uma aposta da cidade baiana de Manoel Vitorino foi o único ganhador do sorteio desta segunda-feira da Lotofácil. Seu prêmio total foi de R$ 1.501.232,17

O sorteio foi bastante concorrido e 244 apostadores quase dividiram o prêmio principal com o sortudo da Bahia. Eles acertaram 14 números e ganharam prêmios individuais de R$ 1.842,94.

A Lotofácil premiou também 7.780 apostas que acertaram apenas 13 pontos com R$ 25 cada.

Clique e veja os números do sorteio desta segunda-feira.

Para esta terça-feira (dia 13), a Lotofácil tem um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com estimativas da Caixa Econômica Federal.

SABE COMO FUNCIONA A LOTOFÁCIL?

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria mais fácil de ganhar do Brasil, como diz o próprio nome, o apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis.

O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados. A Lotofácil tem sorteios diários de segunda-feira a sábado

Veja os preços das apostas:

quinze números – R$ 2,50

dezesseis números – R$ 40

dezessete números – R$ 340

dezoito números – R$ 2.040

dezenove números – R$ 9.690

vinte números – R$ 38.760

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

QUE HORAS SAI O RESULTADO

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do início dos sorteios, sempre feitos às 20h no Terminal Rodoviário do Tietê, zona norte de São Paulo.

E como ficar sabendo o mais rápido possível? O Metro World News acompanha o sorteio ao vivo e divulga um link com as dezenas sorteadas nesta página assim que o resultado é confirmado.

Por isso, acompanhe e atualize esta página para saber o resultado e boa sorte!

Super Sete acumula de novo e prêmio já está em R$ 5,8 milhões

Mais nova loteria da Caixa, a Super Sete vem de uma série de prêmios acumulados e no sorteio desta segunda-feira mais uma vez nenhum apostador levou o prêmio principal.

Com isso, o prêmio estimado para o sorteio da próxima quarta-feira (14) chega a R$ 5,8 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal nesta segunda, três apostas acertaram 6 números e cada uma ganhou R$ 21.514,85.

A Super Sete pagou também R$ 991,46 para 93 apostas que acertaram 5 números.

Os números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira foram:

9 – 2 – 3 – 6 – 7 – 7 – 4.

REGRAS DA SUPER SETE:

O volante da Super Sete é formado por 7 colunas de 10 números e o apostador deve escolher um número por coluna. O prêmio principal é pago para quem acertar as sete colunas.

A aposta simples custa R$ 2,50. É possível aumentar as chances e escolher até 3 números para cada coluna, mas o preço da aposta salta para R$ 5.467,50.

QUE HORAS É O CONCURSO?

A Super Sete é sorteada a partir das 15h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

O Metro World News divulga o resultado das loterias em tempo real.