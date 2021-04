Violência

Policiais foram chamados no final da tarde desta segunda-feira para checar uma denúncia de que um homem estava armado dentro de uma escola em Knoxville, no Tennessee, segundo informações das autoridades locais.Ao chegarem ao local, encontraram um aluno armado escondido dentro do banheiro da escola. Ele se recusou a obedecer ordens da polícia para sair do local e abriu fogo, atingindo um policial. A polícia revidou e o matou no local. A identidade do aluno morto ou os motivos que o levaram a carregar uma arma de fogo para a escola não foram revelados. O policial atingido foi levado para um hospital local onde passou por cirurgia e não corre risco de morte.O tiroteio desta segunda-feira soma-se a uma onda recente de violência no Colorado, Geórgia e na Califórnia. No início de abril, um tiroteio deixou quatro mortos e dois feridos em um prédio comercial ao sul de Los Angeles, na Califórnia. Em março, um assaltante atirou contra os clientes de um supermercado no Colorado, deixando 10 mortos, entre eles um policial. Apenas uma semana antes havia sido registrado disparo de armas de fogo em casas de massagem no estado da Geórgia, deixando oito mortos, a maioria mulheres asiáticas.