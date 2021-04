Entre os convocados pelo Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o primeiro semestre deste ano, 84,5% fizeram integralmente o Ensino Fundamental 2 em instituições públicas. O percentual representa um crescimento de 78,6%em relação ao mesmo período de 2020.

O dado foi divulgado no Relatório Socioeconômico feito pela FAT (Fundação de Apoio à Tecnologia), instituição responsável pelos processos seletivos das unidades do CPS (Centro Paula Souza).

O processo seletivo das Etecs foi realizado, pela segunda vez consecutiva, por meio da avaliação do histórico escolar devido à pandemia do novo coronavírus.

Novo retrato dos alunos

Outro diferencial da turma de 2021 é a presença massiva de mulheres, que passaram a ser maioria, com 61% de representatividade. No grupo que começou os estudos no primeiro semestre do ano passado, elas representavam 49,6%.

De acordo com o levantamento, a renda familiar de 76% dos aprovados no Vestibulinho é de até cinco salários mínimos. Esse percentual inclui 55,66% de candidatos com renda familiar de até três salários mínimos.

Os alunos autodeclarados afrodescendentes representam 32,2%, um aumento também se comparado ao percentual aferido no mesmo período do ano anterior, que foi de 30,19%.