O MEC (Ministério da Educação) anunciou na última sexta-feira (dia 9) a prorrogação do prazo de inscrições para processo seletivo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do primeiro semestre de 2021.

Os estudantes terão até as 23h59 da próxima quarta-feira (dia 14) para se inscrever no site do Sisu. O prazo anterior se encerraria ontem.

A data de divulgação do resultado do Sisu também foi alterada para 16 de abril. Já o novo prazo para a matrícula dos selecionados será entre 19 e 23 de abril.

Quem não for selecionado ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera do dia 16 ao 23 de abril.

O Sisu é o programa do MEC para acesso de brasileiros a um curso de graduação em universidades públicas do País. As vagas são abertas semestralmente e levam em conta as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).