A Polícia Civil interrompeu na noite da última sexta-feira (dia 9) uma festa clandestina, na Alameda São Caetano, no bairro Jardim, em Santo André, na Grande São Paulo.

Policiais civis do 4º Distrito Policial de Santo André receberam uma denúncia anônima sobre a realização de uma festa com aglomeração de diversas pessoas e foram até o local, com apoio de agentes do Garra da Seccional do município.

Durante a ação, foram apreendidas quatro máquinas caça-níqueis, que foram encaminhados para perícia junto ao Instituto de Criminalística.



Um homem de 49 anos e uma mulher, de 59, foram conduzidos à delegacia. Os frequentadores do evento foram identificados e serão convocados para prestar depoimento.