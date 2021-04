A PM (Polícia Militar) prendeu em flagrante dois homens, de 23 e 24 anos, por desvio de materiais hospitalares da Santa Casa de Misericórdia, na Rua Marcion, no bairro São Miguel, Zona Leste de São Paulo, noite da última sexta-feira (dia 9).

Após abordados pelos agentes na posse de R$ 400, os indivíduos confessaram que trabalhavam na unidade hospitalar e que, há cerca de um ano, realizavam o desvio de materiais hospitalares da entidade.

A dupla apontou ainda a localização de um imóvel onde os objetos eram entregues. No local, foram apreendidos 143 caixas de luvas cirúrgicas, com 100 unidades cada, 44 caixas de máscaras cirúrgicas, sendo 32 delas com 50 unidades e 12 contendo 100 unidades, além da quantia de R$ 2.441,00 em espécie.

Os suspeitos do desvio de materiais hospitalares foram conduzidos ao 63ºDistrito Policial e autuados em flagrante por receptação, permanecendo à disposição da Justiça. Os celulares da dupla também foram apreendidos e encaminhados para perícia.