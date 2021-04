Todo mundo possui ou sabe o segredo de alguém. No entanto, alguns signos tendem a ser mais confiáveis do que outros na hora de guardar essas informações sigilosas e importantes.

Confira os signos do zodíaco que são cuidadosos com segredos:

Áries

O ariano pode ser impulsivo para muitas coisas, mas ele sempre pensará duas vezes antes de revelar segredos próprios ou de outras pessoas. Enquanto alguns podem até evitar ser o confidente dos outros para não se comprometer com tanta informação, outros demonstram o grau da sua lealdade ao compartilhar essa confiança.

Este signo apenas tem dificuldade em manter alguma informação oculta quando ela é positiva e acaba deixando-o muito entusiasmado.

Touro

O taurino é muito direto e honesto em sua vida, mas ele também guarda segredos seus ou das outras pessoas com cuidado. Este signo é convencional e sabe como seguir regras, levando muito a sério a confidencialidade de algumas informações.

Ele respeita muito a própria privacidade e a das pessoas, pois sua ética não o deixa pecar nisso facilmente. Este signo pode ser mais aberto com suas coisas quando confia realmente em alguém, como um grande amigo ou parceiro.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Leão

O leonino é muito confiante e sempre busca manter suas relações com muita sinceridade, colocando a lealdade também em primeiro lugar. Ele é ótimo em guardar segredos, especialmente os mais sérios. Além de tudo, este signo também sabe que é um privilégio levar certas responsabilidades e manter algumas coisas apenas para si.

Quem é regido por Leão também zela bastante pela reputação e odiará receber o rótulo de fofoqueiro. Por isso, ele não colocará em jogo a forma que as pessoas queridas o enxergam e sabe bem como agir de forma estratégica nesses casos; as consequências só não são levadas em conta com aquilo que desperta seu lado mais passional.

Virgem

O virginiano cria sua confiança aos poucos e muito cuidadoso tanto com os seus segredos, como com os das outras pessoas. Ele prefere agir de forma correta e defende comportamentos honrados, o que o faz pensar muitas vezes antes de se abrir ou revelar algo sigiloso de alguém.

Ele sabe como manter os segredos e dar a volta por cima quando alguém tenta tirar informações despretensiosamente. Este signo só contará um segredo se achar que ele pode prejudicar alguém ou se é sobre algo que quebra as regras completamente e terá consequências sérias.