O vice-governador e secretário de Governo do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou nesta sexta-feira (9) que o estado passa da fase emergencial para a fase vermelha do Plano São Paulo a partir de segunda-feira.

A decisão, de acordo com Garcia, está baseada na queda de 17,7% no número de internações nesta semana epidemiológica, em comparação com a semana anterior.

A taxa de ocupação das UTIs ficou em 88,3% no estado nesta semana epidemiológica e de 87,2% na Grande São Paulo. Hoje, o estado tem 12.681 pacientes internados.

O estado deve permanecer na fase vermelha até 18 de abril, quando o Centro de Contingência da Covid-19 deve se reunir novamente para avaliar o avanço da pandemia.

Na fase vermelha, continuam as restrições de atendimento presencial em todos os serviços não essenciais, mas volta a ser liberada a venda de produtos e alimentos em lojas e restaurantes por delivery, drive-thru e retirada (na porta do comércio) , e também a reabertura de lojas de material de construção.

Educação

As escolas voltam a operar presencialmente na próxima semana, mas sem a obrigatoriedade de frequência e com no máximo 35% dos alunos por sala de aula.

De acordo com o secretário de Educação, Rossieli Soares, essa medida tem como foco o atendimento de alunos com severa defasagem no aprendizado, com problemas de acesso à tecnologia, necessidade de alimentação escolar e alunos com saúde mental em risco.

Toque de Recolher

O toque de recolher entre as 20h e 5h continua em vigor em todo o estado.

O governo também recomendou que os empresários façam escalonamento do horário dos funcionários para evitar aglomeração de pessoas no transporte público.

Celebrações Religiosas

O governo confirmou que a proibição de celebrações religiosas continua valendo em todo estado após a determinação do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que prefeitos e governadores têm autonomia para proibir a realização de cultos religiosos presenciais para combater a pandemia de covid-19.

Futebol

As novas medidas anunciadas pelo governo nesta sexta-feira reabrem os estádios para realização de eventos esportivos, mas sem a presença do público, a partir deste sábado.

Os protocolos de testagem dos atletas e diretoria devem ser mais rígidos e os campeonatos só poderão ocorrer após ás 20h.

Vacinação

O estado de São Paulo começa neste sábado a vacinação de professores com mais de 47 anos que estejam trabalhando ativamente em instituições de ensino.

A vacinação do grupo deveria começar na segunda-feira, mas o cronograma foi antecipado. Esse público corresponde a um total de 350 mil pessoas.

Para receberem a vacina, esse público específico necessita de um documento especial emitido pelo diretor do estabelecimento de ensino para validar as condições de vacinação.

Vacina II

Foi antecipada também, do dia 14 para o dia 12 (segunda-feira) o início da vacinação do grupo composto por idosos a partir de 67 anos, estimado em 350 mil pessoas.