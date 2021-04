Ninguém levou o prêmio da Lotofácil ou da Quina nesta quinta-feira e seus respectivos prêmios estão acumulados e serão pagos nesta sexta-feira para quem acertar os números mágicos sorteados pela Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

No caso da Lotofácil, o prêmio estimado para o sorteio desta sexta-feira é de R$ 3,5 milhões.

No sorteio de quinta-feira, 190 apostadores acertaram 14 números e cada um ganhou R$ 1.437,79.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 9.590 apostadores que acertaram 13 números.

Clique e veja os números sorteados nesta quinta.

SAIBA MAIS SOBE AS REGRAS DA LOTOFÁCIL

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria mais fácil de ganhar do Brasil, como diz o próprio nome, o apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados. A Lotofácil tem sorteios diários de segunda-feira a sábado

Veja os preços das apostas:

quinze números – R$ 2,50

dezesseis números – R$ 40

dezessete números – R$ 340

dezoito números – R$ 2.040

dezenove números – R$ 9.690

vinte números – R$ 38.760

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Quina tem prêmio de R$ 4,6 milhões acumulado

A Quina também passou em branco nesta quinta-feira, com seu prêmio principal voltando a acumular para o sorteio de sexta-feira, quando deve pagar R$ 4,6 milhões para quem acertar as cinco dezenas que serão sorteadas a partir das 20h.

Sessenta e dois apostadores fizeram a quadra e ganharam R$ 8.916,41 cada e outros 5.084 acertaram o terno e levaram R$ 163,51 cada.

Sabe como apostar na Quina?

A aposta mínima na Quina custa R$ 2 e também vai até até as 19h. Assim como no caso da Lotofácil, é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. É preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar dois, três ou quatro números.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção “Surpresinha”, com números aleatórios. Com a “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Lotomania vai pagar R$ 500 mil

A Lotomania saiu no sorteio da última terça-feira para um apostador de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que ganhou sozinho R$ 4.786.831,4.

A Lotomania pagou ainda R$ 28.667,22 para 10 apostadores que acertaram 19 pontos e R$ 2.013,15 para 89 apostas que acertaram 18 números.

Para o sorteio desta sexta-feira, a loteria retorno com seu prêmio básico de R$ 500 mil para quem acertar as 20 dezenas sorteadas, a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa.

Sem ganhadores, Super Sete para R$ 5,3 milhões nesta sexta-feira

A Super Sete está com prêmio acumulado para o sorteio desta sexta-feira em R$ 5,3 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

O sorteio da Super Sete é realizado a partir das 15h, no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, e as apostas podem ser feitas até momentos antes do sorteio. A aposta simples custa R$ 2.