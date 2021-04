Um homem fez uma pegadinha com um manequim na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Só que a “brincadeira” pode acabar saindo cara, quem sabe até rendendo ao autor um tempo na cadeia.

O rapaz colocou o boneco com roupas e chapéu na praia do bairro Mirim, fazendo parecer que se tratava de uma mulher desrespeitando as regras de isolamento.

Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) se aproximou, mas logo notou que se tratava de um boneco e partiu.

O “brincalhão”, porém, foi identificado por meio de imagens de câmeras de monitoramento e após algumas denúncias feitas à GCM.

O homem que supostamente tentou fazer a pegadinha com as autoridades já foi autuado em um boletim de ocorrência sob as ocorrências de infração de medida sanitária preventiva e contravenção penal de falso alarme. Os crimes preveem prisão de um mês a um ano e multa.